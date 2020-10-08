Maruv у боді та легінсах повигиналася з різних ракурсів

Співачка Maruv давно закріпила за собою статус головної любительки латексних боді та стриптизерського взуття.

Але зірка не лише це носить, а й віднедавна виробляє і продає під власним брендом.

Крім того, Maruv рекламує свій улюблений "шмот" на собі ж. Днями ось виклала кілька фото з різних ракурсів у боді та прозорих легінсах.

"Трішки починає набридати", - пишуть коментатори

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Однак підписникам, судячи з численних коментарів під постом артистки, уже набрид її образ.

"Час щось змінити", - пишуть прихильники співачки.

Але ноги Ані все одно вражають

Цікаво, хто купує таке вбрання

Фото з Instagram