Maruv у боді та легінсах повигиналася з різних ракурсів
8 жовтня 2020, 10:50
Співачка Maruv давно закріпила за собою статус головної любительки латексних боді та стриптизерського взуття.
Але зірка не лише це носить, а й віднедавна виробляє і продає під власним брендом.
Крім того, Maruv рекламує свій улюблений "шмот" на собі ж. Днями ось виклала кілька фото з різних ракурсів у боді та прозорих легінсах.
Однак підписникам, судячи з численних коментарів під постом артистки, уже набрид її образ.
"Час щось змінити", - пишуть прихильники співачки.
Фото з Instagram
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