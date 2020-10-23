"Стілець досі сушать": переляк Зеленського в Маріуполі розсмішив мережу. ВІДЕО

23 жовтня 2020, 15:07

Під час свого візиту до Маріуполя президент Володимир Зеленський підкинув черговий привід для жартів із себе.

Він так перелякався раптового гучного звуку, що його реакція розсмішила користувачів соцмереж та стала предметом фотожаб.

Це сталося, коли гарант виголошував промову на відкритті нової льодової арени Mariupol Ice Center.

 
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Фото на головній Дмитра Ларіна 


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