"Стілець досі сушать": переляк Зеленського в Маріуполі розсмішив мережу. ВІДЕО

Під час свого візиту до Маріуполя президент Володимир Зеленський підкинув черговий привід для жартів із себе.

Він так перелякався раптового гучного звуку, що його реакція розсмішила користувачів соцмереж та стала предметом фотожаб.

Це сталося, коли гарант виголошував промову на відкритті нової льодової арени Mariupol Ice Center.

Зеленський в Маріуполі трохи злякався.😂 pic.twitter.com/gwhQUsCdc2 — Віталій Барабаненко (@baraban088) October 22, 2020

Стілець досі сушать pic.twitter.com/wpjfXKpfD4 — Світ Догоридригом X|S (@diyneko) October 23, 2020

Пам'ятаєте, як Янукович у 2004-му впав від удара яйцем?

Кто-то должен был это сделать pic.twitter.com/JXWePinPVE — dima (@dimalbvflbvf) October 23, 2020

Фото на головній Дмитра Ларіна