48-річний Хіменес-Браво в смугастих плавках посвітив м’язами у Єгипті

48-річний зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво не так давно відпочивав у Єгипті. Але лише зараз виклав кілька пікантних фото себе в басейні.

Суддя "МастерШефа" показався в басейні у самих лише плавках.

Деяким фолловерам Хіменеса-Браво подібні світлини здалися занадто відвертими, а дехто був вражений фізичною формою шефа.

Уууу, в Єгипті стало ще гарячіше

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"Я щасливий, що в моєму телефоні залишилася сотня знімків, які я можу передивлятися та поринати знову і знову у прекрасні спогади. І, звичайно, я ще довго буду ділитися цими спогадами з вами", - написав шеф

Нагадаємо, 7 років тому канадцю колумбійського походження Хіменесу-Браво приписували роман із Наталією Могилевською.

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