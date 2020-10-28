48-річний Хіменес-Браво в смугастих плавках посвітив м’язами у Єгипті
Середа, 28 жовтня 2020, 12:06
48-річний зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво не так давно відпочивав у Єгипті. Але лише зараз виклав кілька пікантних фото себе в басейні.
Суддя "МастерШефа" показався в басейні у самих лише плавках.
Деяким фолловерам Хіменеса-Браво подібні світлини здалися занадто відвертими, а дехто був вражений фізичною формою шефа.
Нагадаємо, 7 років тому канадцю колумбійського походження Хіменесу-Браво приписували роман із Наталією Могилевською.
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