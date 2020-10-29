Відпочивай як Бекхем: Вікторія показала смішного Девіда в рожевій піжамці за $450
Четвер, 29 жовтня 2020, 14:59
Британський футболіст Девід Бекхем міг би створити якийсь авторський курс із мистецтва релаксу. Шовкова піжама, кашкет та чарочка саке - ось формула ідеального відпочинку 45-річного спортсмена.
Коханого за цим заняттям підловила дружина Вікторія та запостила в Instagram.
Як пише The Daily Mail, Девідова рожева піжама від бренду Charvet коштує близько 450 доларів. Між іншим, заснував його в 1838-му році Жозеф-Крістоф Шарве, чий батько свого часу завідував гардеробом Наполеона.
Нагадаємо, нещодавно Девід із донькою Харпер збирав городину на екофермі.
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