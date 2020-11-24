Лорак у кліпі про кохання-страждання поспівала на вечірці фріків

Ані Лорак випустила кліп на пісню "Страдаем и любим", який не відрізняється захопливим сюжетом та яскравими кадрами.

У відео Кароліна майже статично стоїть та співає, іноді помахуючи руками. А навколо відбувається вечірка, повна фріків на будь-який смак.

"Любов і біль, радість і печаль - все сплітається воєдино. Можливо, в цьому і є саме життя, з її дивовижними поворотами", - так описує кліп Лорак у своєму Instagram.

Автори кліпу вирішили на заморочуватися з сюжетною лінією

І щодо рухів Кароліни теж

У самому кінці зірка змінила вбрання

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