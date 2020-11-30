Гідрофобка Астаф’єва показала, як приручила свої страхи у Домінікані

Співачка і модель Даша Астаф’єва втекла від київського карантину до сонячної Домінікани і бореться там зі своїми страхами.

Виявляється, артистка боїться води та того, що у ній водиться. Тож серфінг для неї став справжнім випробуванням. Яке вона, щоправда, пройшла на ура.

У своєму Instagram Даша похвалилася відео того, як підкорює хвилю.

"Страхи потрібно приручати. Як виявилося, рано чи пізно, вони можуть знадобитися… Людина-гідрофоб (ой, воно мокре, ой глибоко, я тонУуууууу), талассофоб (ААААААА !!! Щось торкнулося мене в воді) та, і з багатьма вестибулярними питаннями (одні підбори чого варті))", - написала про себе Астаф’єва.

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"Серфінг- Кайф. Цього разу, без сумнівів) і навіть без зайвих слів. Головне - визначити свої правила. У мене їх два: не заходити у воду, якщо боїшся (повірте, тут жіноче передчуття спрацьовує проти всіх законів і глузувань чоловіків) і виходити з води, якщо є хоч найменше відчуття втоми", - поділилася вона.

"В іншому допоможуть хороша фізична форма і розтяжка перед каталкою, зручний одяг, і вміння попри все дивитися вперед", - додала Даша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Нагадаємо, підкорити дошку Даша намагалася ще 5 років тому у Португалії.