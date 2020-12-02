Джамала, alyona alyona та Харчишин показали своїх волохатих друзів заради доброї справи

Артисти та музиканти Джамала, alyona alyona, Ахтем Сеітаблаєв, Сергій Танчинець (Без обмежень), Валерій Харчишин (Друга Ріка), Христина Соловій, Дмитро Шуров (Pianoбой), Олег Собчук (СКАЙ) та інші знялися зі своїми улюбленцями для календаря "2021: Зірки та звірі".

Це соціальний проєкт, метою якого є збір коштів для найбільшого притулку для бездомних тварин в Україні "Сіріус".

Зірки позували зі своїми домашніми тваринами заради унікального календаря на наступний рік. Кошти від продажу підуть на допомогу притулку.

Авторкою проєкту є фотохудожниця Олена Божко, пише Viva!.

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Христина Соловій та її пухнасти друг

alyona alyona теж попозувала з домашнім улюбленцем

Валерій Харчишин та його Барні

Джамала з Баду теж хочуть допомогти притулку "Сіріус"

Як і Олег Собчук зі своїм песиком

Фото з сайту Viva!