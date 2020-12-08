Білик показала, як старший син вітав молодшого з 5-річчям
8 грудня 2020, 17:50
Молодшому сину співачки Ірини Білик і російського фотографа Аслана Ахмадова, Табрізу виповнилося уже 5 рочків.
Зіркова мама показала, як вони зі старшим сином Глібом та його дівчиною вітали іменинника з першим ювілеєм.
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Нагадаємо, 10-го грудня 2015-го року стало відомо про те, що в Ірини Білик з'явився другий син. І лише в березні 2016-го співачка повідомила про заміжжя з батьком свого другого сина.
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