Білик показала, як старший син вітав молодшого з 5-річчям

Молодшому сину співачки Ірини Білик і російського фотографа Аслана Ахмадова, Табрізу виповнилося уже 5 рочків.

Зіркова мама показала, як вони зі старшим сином Глібом та його дівчиною вітали іменинника з першим ювілеєм.

21-річний Гліб зі своєю дівчиною зробили свято 5-річному Табрізу

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Нагадаємо, 10-го грудня 2015-го року стало відомо про те, що в Ірини Білик з'явився другий син. І лише в березні 2016-го співачка повідомила про заміжжя з батьком свого другого сина.