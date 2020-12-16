Венера на Мальдівах: Іванна Онуфрійчук без купальника прикрила інтимні місця мушлями
Середа, 16 грудня 2020, 14:07
Телеведуча Іванна Онуфрійчук разом із нареченим мандрує Мальдівами у пошуках ідеального місця відпочинку і свого майбутнього весілля.
Пара спочатку прилетіла у Домінікану, але щось їм там не сподобалося. Довелося перебиратися на Мальдівські острови.
Утім Іванна встигла викласти фото з обох країн. І якщо у Домінікані вона позувала в купальнику, то на Мальдівах - уже без нього.
Фото з Instagram
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