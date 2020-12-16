Венера на Мальдівах: Іванна Онуфрійчук без купальника прикрила інтимні місця мушлями

Телеведуча Іванна Онуфрійчук разом із нареченим мандрує Мальдівами у пошуках ідеального місця відпочинку і свого майбутнього весілля.

Пара спочатку прилетіла у Домінікану, але щось їм там не сподобалося. Довелося перебиратися на Мальдівські острови.

Утім Іванна встигла викласти фото з обох країн. І якщо у Домінікані вона позувала в купальнику, то на Мальдівах - уже без нього.

"Венера, що народилася з морської піни і вийшла на берег. Без валіз. Останній купальник зносила, але її врятували сестри-мушлі", - підписала це фото Онуфрійчук

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А це майбутнє подружжя Алмаз та Іванна ще у Домінікані

"Моя мрія - романтична, вишукана церемонія на березі моря чи океану ♥️ І саме зараз ми у пошуках нашого особливого місця", - зізналася телеведуча

"Дуже хочеться зібрати усіх найближчих - рідних та друзів так, аби не було проблем з візами, перельотом та карантинними обмеженнями", - додала вона

Весілля планують на наступний рік, і воно має бути справді розкішним

Фото з Instagram