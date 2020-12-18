Як Бекхеми різдвяну листівку знімали. Кумедне ВІДЕО

П'ятниця, 18 грудня 2020, 10:03

Зняти святкове сімейне відео до Різдва – нетривіальне завдання, коли у тебе четверо дітей та три собаки. Саме це і продемонструвала британська дизайнерка Вікторія Бекхем у своєму Instagram.

Дружина футболіста Девіда Бекхема показала кумедний ролик про те, як вона намагалася зробити різдвяну відеолистівку біля ялинки.

"Ніколи не працюйте з дітьми та тваринами", - жартома написала Вікі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 
Девід теж хоче подаруночки від Санти 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 
Цікаво, чи 9-річна Харпер Севен досі вірить у Санту 

Відео та фото з Instagram


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів