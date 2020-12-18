Як Бекхеми різдвяну листівку знімали. Кумедне ВІДЕО
П'ятниця, 18 грудня 2020, 10:03
Зняти святкове сімейне відео до Різдва – нетривіальне завдання, коли у тебе четверо дітей та три собаки. Саме це і продемонструвала британська дизайнерка Вікторія Бекхем у своєму Instagram.
Дружина футболіста Девіда Бекхема показала кумедний ролик про те, як вона намагалася зробити різдвяну відеолистівку біля ялинки.
"Ніколи не працюйте з дітьми та тваринами", - жартома написала Вікі.
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