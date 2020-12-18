Лобода у "молочному" кліпі показала пристрасні танці та себе наречену. ВІДЕО
П'ятниця, 18 грудня 2020, 12:52
Співачка Світлана Лобода наприкінці року вирішила подарувати своїм фанатам трохи світла і краси.
Разом із режисером Аланом Бадоєвим та продюсеркою Нателлою Крапівіною артистка зробила жіночне, пристрасне та сповнене танців відео на пісню "Moloko".
"Ми живемо у складний час, і сьогодні всім нам, як ніколи раніше, потрібна любов і підтримка сім'ї. Я співаю цю пісню з думками про кожного з нас!", - зауважила Світлана.
"Ця пісня про шлях до щастя, яке часом здається невловимим, але воно обов'язково трапиться, якщо ти звернений до СВІТЛА", - наголосила Лобода.
Як завжди, не обішлося без інтриги. У самому кінці кліпу Loboda предстає в образі, схожому на весільний, з вельоном на голові та білій сукні.
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