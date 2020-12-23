Геніально чи тупо? Жарт Гордона у розмові з Ходорковським став мемом у соцмережах

Журналіст і видавець Дмитро Гордон під час інтерв’ю з ексголовою російської нафтової компанії ЮКОС Михайлом Ходорковським ̶н̶е̶в̶д̶а̶л̶о̶ пожартував.

І, як помітили в Meduza, цей жарт став мемом у соцмережах.

У Дмитра і Михайла відбувся наступний діалог:

- В яких умовах ви сиділи?

- Барак.

- Обама ... 🥁

- (Незручна пауза) Ну типу ...

Твоє обличчя, коли Гордон пожартував