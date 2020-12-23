Геніально чи тупо? Жарт Гордона у розмові з Ходорковським став мемом у соцмережах
Середа, 23 грудня 2020, 16:00
Журналіст і видавець Дмитро Гордон під час інтерв’ю з ексголовою російської нафтової компанії ЮКОС Михайлом Ходорковським ̶н̶е̶в̶д̶а̶л̶о̶ пожартував.
І, як помітили в Meduza, цей жарт став мемом у соцмережах.
У Дмитра і Михайла відбувся наступний діалог:
- В яких умовах ви сиділи?
- Барак.
- Обама ... 🥁
- (Незручна пауза) Ну типу ...
Барак pic.twitter.com/VQHktihFEG— Александр Гуд (@goode108) December 23, 2020
December 23, 2020
-Какой ваш любимый гарнир?— Харик Оханисян (@Garik_R_O) December 23, 2020
-Рис.
-Уизерспун?
- pic.twitter.com/Fm4CKkvt1A
December 23, 2020
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