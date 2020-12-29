46-річна Пенелопа Крус у звабливому купальнику показалася в російському глянці

Вівторок, 29 грудня 2020, 14:02

Іспанська акторка Пенелопа Крус стала героїнею чергового номеру російського Harper's Bazaar.

46-річна красуня попозувала для глянцю в звабливих вбраннях від Chanel, продемонструвавши струнке тіло в купальнику.

 
Пенелопа Крус знялася для росіян
фото з instagram крус та harper's bazaar russia
 
46-річна кінодіва посвітила стрункою фігуркою в купальнику
 
 
 
 
 
Які ніжки!
 
 

Як відомо, Пенелопа - двічі мама. Від Хав'єра Бардема кінозірка має сина Лео та доньку Луну.

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