46-річна Пенелопа Крус у звабливому купальнику показалася в російському глянці

Іспанська акторка Пенелопа Крус стала героїнею чергового номеру російського Harper's Bazaar.

46-річна красуня попозувала для глянцю в звабливих вбраннях від Chanel, продемонструвавши струнке тіло в купальнику.

46-річна кінодіва посвітила стрункою фігуркою в купальнику

Які ніжки!

Як відомо, Пенелопа - двічі мама. Від Хав'єра Бардема кінозірка має сина Лео та доньку Луну.

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