Скрипка з колегами у новому кліпі голяка забігли в ополонку. ВІДЕО

Вівторок, 19 січня 2021, 16:15

Рок-гурт "Воплі Відоплясова" теж не оминули традицію купатися в ополонці на свято Водохреща.

Але зробили вони це у своєму кліпі на пісню "Лазня", який вийшов саме 19-го січня.

За словами фронтмена групи Олега Скрипки, лазня — це не просто традиція, а певна філософія життя.

 
"Краще паритись у лазні, аніж паритись по життю", - каже Олег

"Лазня — найкраще джерело бадьорості та енергії", - наголосив Скрипка.

 
Рокерам довелося померзнути заради гарних кадрів 

Тож у кліпі "ВВ" рокери показали, як треба святкувати Водохреща. Вони танцювали на льоду в трусах, парилися, співали, а голяка всі разом побігли в ополонку.

 

До слова, у кліпі також можна побачити друзів Скрипки - Івана Леньо з Kozak System та Романа Бахарєва з Bahroma.

 
Із лазні музиканти голими побігли купатися

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