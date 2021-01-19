Скрипка з колегами у новому кліпі голяка забігли в ополонку. ВІДЕО
19 січня 2021, 18:15
Рок-гурт "Воплі Відоплясова" теж не оминули традицію купатися в ополонці на свято Водохреща.
Але зробили вони це у своєму кліпі на пісню "Лазня", який вийшов саме 19-го січня.
За словами фронтмена групи Олега Скрипки, лазня — це не просто традиція, а певна філософія життя.
"Лазня — найкраще джерело бадьорості та енергії", - наголосив Скрипка.
Тож у кліпі "ВВ" рокери показали, як треба святкувати Водохреща. Вони танцювали на льоду в трусах, парилися, співали, а голяка всі разом побігли в ополонку.
До слова, у кліпі також можна побачити друзів Скрипки - Івана Леньо з Kozak System та Романа Бахарєва з Bahroma.
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