Олеся Жураківська подякувала театралам своїм селфі без мейкапу. ФОТО

Актриса Олеся Жураківська показалася без макіяжу в своєму Instagram. Своїм щирим фото зірка кіно і театру подякувала глядачам, які дарують їй квіти.

"Дякую, дорогі мої глядачі, що час від часу перетворюєте мою домівку в оранжерею", - написала Олеся.

Олеся любить, коли їй дарують квіти фото з instagram жураківської

Судячи з хештегів, квіти Жураківській вручили після вистави "Корсиканка", яку можна подивитися в столичному "Театрі драми і комедії на лівому березі".