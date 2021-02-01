Олеся Жураківська подякувала театралам своїм селфі без мейкапу. ФОТО

Понеділок, 1 лютого 2021, 17:00

Актриса Олеся Жураківська показалася без макіяжу в своєму Instagram. Своїм щирим фото зірка кіно і театру подякувала глядачам, які дарують їй квіти.

"Дякую, дорогі мої глядачі, що час від часу перетворюєте мою домівку в оранжерею", - написала Олеся.

 
Олеся любить, коли їй дарують квіти
фото з instagram жураківської 

Судячи з хештегів, квіти Жураківській вручили після вистави "Корсиканка", яку можна подивитися в столичному "Театрі драми і комедії на лівому березі".


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