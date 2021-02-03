Осадча в обіймах Горбунова згадала, як сказала йому "так"

Рівно 4 роки тому телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов стали подружжям.

І з нагоди річниці весілля Катя привітала коханого у мережі та виклала фото себе в його обіймах.

"Щаслива, що в цей день чотири роки тому, сказала тобі так :) до злотого весілля ще далеко, але сьогодні наше лляне весілля, і нехай буде ще безліч разів по чотири. Люблю тебе", - написала Осадча.

Як відомо, Катя на 13 років молодша за Юру

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Нагадаємо, Горбунов і Осадча тривалий час приховувал свої стосунки і повідомили про них уже після одруження. А вже за два тижні після весілля у них народився син Іван.