Осадча в обіймах Горбунова згадала, як сказала йому "так"
3 лютого 2021, 17:45
Рівно 4 роки тому телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов стали подружжям.
І з нагоди річниці весілля Катя привітала коханого у мережі та виклала фото себе в його обіймах.
"Щаслива, що в цей день чотири роки тому, сказала тобі так :) до злотого весілля ще далеко, але сьогодні наше лляне весілля, і нехай буде ще безліч разів по чотири. Люблю тебе", - написала Осадча.
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Нагадаємо, Горбунов і Осадча тривалий час приховувал свої стосунки і повідомили про них уже після одруження. А вже за два тижні після весілля у них народився син Іван.
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