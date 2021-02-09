Падалко в міні пройшлася подіумом на Тижні моди

Телеведуча Марічка Падалко стала моделлю на показі дизайнерки Марії Старчук у рамках Ukrainian Fashion Week No Season 2021, який тривав в онлайн-форматі з 5 по 8 лютого.

Про свій модний досвід журналістка поділилася в Instagram.

"Ярлики можуть бути на речах, а не на людях" - такою є ідея колекції молодої львівської дизайнерки Марії Старчак. Ми з нею ще навесні познайомилися в Instagram під час роботи над іншим проєктом, який скоро побачить світ, а наша перша співпраця в межах Ukrainian Fashion Week сталася щойно", - розповіла Марічка.

44-річна мама трьох дітей на один вечір стала моделлю

"Марія запросила мене бути "моделлю" на її показі, де з п’ятнадцяти учасників професійно ходять подіумом лише п’ять. Всі інші - це люди, які уособлюють стереотипи, що існують в нашому суспільстві - залежно від кольору шкіри, своїх фізичних або інших особливостей", - зазначила телеведуча.

"Інвалід" (бо на візку), "тупа" (бо красива), "жирна" (бо більша за інших), "чорний" (бо пакистанський студент українського ВНЗ), "гей" (бо таким є) - це ті написи на обличчі, які учасники показово стерли під час фінального виходу. Бо перш за все вони - Люди. Люди, які до того ж були талановито вдягнуті Марією Старчак", - зауважила Падалко.

Усі можуть бути моделями, незалежно від орієнтації, кольору шкіри та фізичних здібностей

"Окрема повага дизайнеру, що в епоху гонитви за новими шмотками і низької еко відповідальності, яка лише пробуджується, всю свою колекцію Марія створила із вживаного гардеробу (апсайклінг). В основу мого образу ліг чоловічий піджак, наприклад)", - повідомила Марічка.

Падалко у чоловічому піджаку, з якого зробили дизайнерську сукню

Фото з Instagram