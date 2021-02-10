Знайди Шмигаля: у мережі кепкують зі схожості прем’єра з президентом Євроради

Якщо раптом Голова Європейської Ради Шарль Мішель завітає до України, його легко зможуть сплутати з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Адже схожість двох політиків справді дивовижна, особливо коли вони у масках.

Звісно ж, цей факт не могли не помітити користувачі соцмереж після зустрічі Шмигаля з Мішелем 9-го лютого.

У Facebook вже активно жартують про це та постять фотожаби.

Вгадайте, з якого боку Шмигаль фото з twitter шарля мішеля

іщітє друг друга, нє смотря ні на что Posted by Иван Марунич on Wednesday, February 10, 2021

Кажуть, ліворуч Шмигаль який їсть кінзу, а праворуч - Шмигаль який не їсть. Posted by Mykhailo Tkach on Tuesday, February 9, 2021