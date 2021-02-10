Знайди Шмигаля: у мережі кепкують зі схожості прем’єра з президентом Євроради
10 лютого 2021, 12:38
Якщо раптом Голова Європейської Ради Шарль Мішель завітає до України, його легко зможуть сплутати з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Адже схожість двох політиків справді дивовижна, особливо коли вони у масках.
Звісно ж, цей факт не могли не помітити користувачі соцмереж після зустрічі Шмигаля з Мішелем 9-го лютого.
У Facebook вже активно жартують про це та постять фотожаби.
іщітє друг друга, нє смотря ні на чтоPosted by Иван Марунич on Wednesday, February 10, 2021
Кажуть, ліворуч Шмигаль який їсть кінзу, а праворуч - Шмигаль який не їсть.Posted by Mykhailo Tkach on Tuesday, February 9, 2021
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с президентом Европейского Совета Шарлем МишелемPosted by Евгений Руденко on Tuesday, February 9, 2021
Знайдіть Шмигаля)Posted by Yevhen Buderatsky on Tuesday, February 9, 2021
https://t.co/wghXxWihvi pic.twitter.com/kguT8jMdTG— artem (@artebo) February 9, 2021
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