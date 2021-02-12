Козловський у новому ВІДЕО видерся на жінку-тінь та показав 73-річну модель
Напередодні Дня всіх закоханих співак Віталій Козловський презентував кліп на пісню "Мала, танцюй".
Головну ідею відео артист передав у власному вірші:
В якому б віці жінка не була,
В її душі завжди живе мала -
Маленька дівчинка, що мріє про кохання,
І не важливо - перше чи останнє.
І щоби втілити цю ідею, у відео показали абсолютно різних жінки: від 6-річної моделі до 73-річної володарки рекорду "Фотомодель найповажнішого віку".
Але найпомітнішим образом кліпу, окрім самого Віталіка, є жінка-тінь. Вона уособлює всі спокуси, сумніви, страхи, з якими час від часу доводиться боротися кожному з нас.
"Іноді вони беруть верх над тобою, але перемогти їх - у наших силах. Це протистояння в кліпі відображене в складній хореографії, яку відрізняє один пікантний нюанс: моя партнерка - тендітна танцівниця в складному костюмі, на високих підборах. І за задумом їй довелося довгий час в буквальному сенсі слова носити мене на собі", - поділився Козловський.
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