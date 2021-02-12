Козловський у новому ВІДЕО видерся на жінку-тінь та показав 73-річну модель

П'ятниця, 12 лютого 2021, 15:37

Напередодні Дня всіх закоханих співак Віталій Козловський презентував кліп на пісню "Мала, танцюй".

Головну ідею відео артист передав у власному вірші:

В якому б віці жінка не ​​була,

В її душі завжди живе мала -

Маленька дівчинка, що мріє про кохання,

І не важливо - перше чи останнє.

І щоби втілити цю ідею, у відео показали абсолютно різних жінки: від 6-річної моделі до 73-річної володарки рекорду "Фотомодель найповажнішого віку".

 
У будь-якому віці жінка залишається маленькою дівчинкою, яка потребує кохання, - упевнений Віталій 

Але найпомітнішим образом кліпу, окрім самого Віталіка, є жінка-тінь. Вона уособлює всі спокуси, сумніви, страхи, з якими час від часу доводиться боротися кожному з нас.

"Іноді вони беруть верх над тобою, але перемогти їх - у наших силах.  Це протистояння в кліпі відображене в складній хореографії, яку відрізняє один пікантний нюанс: моя партнерка - тендітна танцівниця в складному костюмі, на високих підборах.  І за задумом їй довелося довгий час в буквальному сенсі слова носити мене на собі", - поділився Козловський.

 
Тендітній танцівниці довелося тягати на собі Козловського 
 
 
 
 
 
"Складна хореографія" від Козловського 
 

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