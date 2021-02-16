Вібратор замість "Оскару": Пелтроу кумедно презентувала секс-іграшку свого бренду

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу вирішила не зупинятися на успіху своїх свічок із запахом піхви та оргазму і випустила вібратор "наших мрій".

Саме так назвали двосторонню секс-іграшку, яку до Дня святого Валентина випустив бренд Пелтроу.

Пристрій ціною 95 баксів має з одного боку рожеву "диво-кулю" з глибокими бурхливими вібраціями для зовнішньої стимуляції та тонкий і гнучкий конус з іншого боку, який забезпечує потужну і точну вібрацію для кліторальної або внутрішньої стимуляції. Саме так описують вібратор на сайті бренду.

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Жартівниця Гвінет знайшла кумедний спосіб, щоби познайомити своїх підписників із новим продуктом. Вона зробила мем, на якому замінила статуетку "Оскар" на вібратор.

Це фото 1999-го року з афте-паті премії "Оскар", на якій Пелтроу отримала нагороду за роль у фільмі "Закоханий Шейкспір"

Нагадаємо, раніше Пелтроу запустила у продаж свічки з запахом своєї піхви та свого оргазму і розказала, що робити жінкам, коли вони перестають бути "їба*ельними".

Фото з Instagram