Барських і Zivert у віртуальній пустелі показали кохання в стилі кіберпанк

Макс Барських та російська співачка Zivert презентували спільний кліп у стилі кіберпанк на пісню "Bestseller".

Рівно рік знадобився артистам на створення цього дуету. Понад 6 місяців пішло на пісню, решту часу зайняла робота над кліпом.

Режисером відео став Алан Бадоєв, який, певно, надихнувся фільмом "Шалений Макс".

Макса для кліпу зробили блондином

Кліп показує сучасний світ, де люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, обмінюючи їх на лайки і рейтинг в соціальних мережах.

"Сотні тисяч фотографій сьогодні замінюють дотик і тепло поцілунку. Кліп має глибокий соціальний підтекст, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінила реальність", - так описують задум творці кліпу.

Бекстейдж зйомок віглядає не менш цікаво, ніж результат

Ця історія не має щасливого кінця. Вона про дві душі, тілами яких керує штучний інтелект.

Кохання у постапокаліптичному світі, на думку Бадоева, виглядає так

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