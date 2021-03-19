Барських і Zivert у віртуальній пустелі показали кохання в стилі кіберпанк

Макс Барських та російська співачка Zivert презентували спільний кліп у стилі кіберпанк на пісню "Bestseller".

Рівно рік знадобився артистам на створення цього дуету. Понад 6 місяців пішло на пісню, решту часу зайняла робота над кліпом.

Режисером відео став Алан Бадоєв, який, певно, надихнувся фільмом "Шалений Макс".

Макса для кліпу зробили блондином

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Кліп показує сучасний світ, де люди добровільно оцифровують свої почуття і емоції, обмінюючи їх на лайки і рейтинг в соціальних мережах.

"Сотні тисяч фотографій сьогодні замінюють дотик і тепло поцілунку. Кліп має глибокий соціальний підтекст, в якому людину тотально поглинули технології, а віртуальне життя замінила реальність", - так описують задум творці кліпу.

Бекстейдж зйомок віглядає не менш цікаво, ніж результат

Ця історія не має щасливого кінця. Вона про дві душі, тілами яких керує штучний інтелект.

Кохання у постапокаліптичному світі, на думку Бадоева, виглядає так

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