Каменських засвітила соковиті стегна в бікіні та дебютувала з реаліті
Співачка Настя Каменських не просто так полетіла аж в Мексику разом із мамою та найкращою подружкою.
Дівчата зняли там перший дебютний випуск свого нового реаліті "Дівочки рулят", який вийшов 8-го квітня.
Ідея виникла у Насті спонтанно.
"Цей рік був досить складним як для мене, так і для моїх улюблених дівчаток - моєї мами Лідії та моєї найкращої подруги Ані Андрійчук. Стільки подій, стільки нових непростих завдань, труднощів і втрат, які глибоко закарбувалися в наших серцях", - розказала Каменських.
"У певний момент трапився надлом. Я вирішила, що нам потрібне перезавантаження. Це було імпульсивне рішення, але дуже бажане. Я вірю в знаки долі. Знаю, що бажання, яке виникло в той момент - кинути все і вирушити на інший край світу, до океану, виявилося насправді порятунком", - зауважила вона.
"Я не просто хочу показати все, що буде відбуватися навколо, але і поділитися враженнями, емоціями та переживаннями, сам на сам з глядачем. Це ніби запис в щоденнику трьох дівчат, яким, як і всім вам, часом буває дуже нелегко. Вони також можуть втратити сили й баланс, але всією душею прагнуть знайти гармонію і повернути радість життя", - пояснила NK.
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