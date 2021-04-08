Каменських засвітила соковиті стегна в бікіні та дебютувала з реаліті

Співачка Настя Каменських не просто так полетіла аж в Мексику разом із мамою та найкращою подружкою.

Дівчата зняли там перший дебютний випуск свого нового реаліті "Дівочки рулят", який вийшов 8-го квітня.

Ідея виникла у Насті спонтанно.

"Цей рік був досить складним як для мене, так і для моїх улюблених дівчаток - моєї мами Лідії та моєї найкращої подруги Ані Андрійчук. Стільки подій, стільки нових непростих завдань, труднощів і втрат, які глибоко закарбувалися в наших серцях", - розказала Каменських.

На глядачів чекає сезон із 10-ти серій

"У певний момент трапився надлом. Я вирішила, що нам потрібне перезавантаження. Це було імпульсивне рішення, але дуже бажане. Я вірю в знаки долі. Знаю, що бажання, яке виникло в той момент - кинути все і вирушити на інший край світу, до океану, виявилося насправді порятунком", - зауважила вона.

Аня спочатку не хотіла їхати з Настею, бо у неї було багато роботи

"Я не просто хочу показати все, що буде відбуватися навколо, але і поділитися враженнями, емоціями та переживаннями, сам на сам з глядачем. Це ніби запис в щоденнику трьох дівчат, яким, як і всім вам, часом буває дуже нелегко. Вони також можуть втратити сили й баланс, але всією душею прагнуть знайти гармонію і повернути радість життя", - пояснила NK.

Потап не одразу зрадів раптовій ідеї своєї жінки, і навіть трохи образився, що вона летить без нього

Але Настя все одно полетіла та не пошкодувала про це

ДИВІТЬСЯ ПЕРШУ СЕРІЮ РЕАЛІТІ: