Дочка Брежнєвої в мінісукні та чоботах на голі ноги попозувала з коровами
15 квітня 2021, 11:37
Дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман, яка нещодавно відзначила 20-річчя з мамою в Дубаї, приміряла на себе образ принцеси-ковбойки.
Дівчина вбралася у ніжно-рожевий коротенький сарафан та грубі ковбойській чоботи на голі ноги і так позувала посеред американських ландшафтів.
Соня і на дорозі посиділа, і до корів підійшла, і просто посвітила ніжками на тлі зеленої трави.
Фото з Instagram
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