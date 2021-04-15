Дочка Брежнєвої в мінісукні та чоботах на голі ноги попозувала з коровами

Дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман, яка нещодавно відзначила 20-річчя з мамою в Дубаї, приміряла на себе образ принцеси-ковбойки.

Дівчина вбралася у ніжно-рожевий коротенький сарафан та грубі ковбойській чоботи на голі ноги і так позувала посеред американських ландшафтів.

Соня і на дорозі посиділа, і до корів підійшла, і просто посвітила ніжками на тлі зеленої трави.

Соня сама назвалася принцесою-ковбойкою в Instagram

Реклама:

Акцент, звісно ж, на ніжки

Сподіваємось, Соня намастила спину і лице сонцезахисним кремом

Фото з Instagram