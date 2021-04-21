"Мої дівчатка": Полякова на відпочинку показалася з доньками та красунею-мамою

Співачка Оля Полякова у Туреччині відкрила для себе новий формат відпочинку: суто дівочою компанією. На море зірка взяла з собою доньок та маму.

Груповим фото та враженнями вона поділилася в Instagram.

Оля з мамою і доньками гайнула до Туреччини фото з instagram полякової

"Наша банда! Я ніколи не відпочивала в дівочій компанії, ні з подругами, ні навіть із друзями, лише з сім'єю... Я так була завантажена роботою, що відпочинок із сім'єю для мене був єдиним шансом провести з ними час, цей відпочинок теж із сім'єю, але замість чоловіка мама, яку я не бачила майже рік через локдаун...", - написала Оля.

Оце так мамуся!

"Яке щастя, що ми разом, це так по-новому, по-дівчачому, розмови про дівчаче, розваги дівчачі, все дівчаче, я в якомусь кайфі від новизни та усвідомлення (а шо, так можна було?))) Люблю вас, мої дівчатка!", - додала зірка.

Маші Поляковій нещодавно виповнилося 16

Нагадаємо, в цьому році Полякова літає в теплі краї мало не щомісяця.

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