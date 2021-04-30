Сексі-медсестра Maruv запхала Кіркорова у психушку до фріків. ВІДЕО

Співак Філіп Кіркоров загадково зник. І, як виявилося, до цього причетна співачка Maruv, яка раптом стала сексі-медсестрою з зеленим волоссям у психлікарні, повній різноманітних фріків.

Приблизно такий сюжет ви побачите у кліпі "KOMILFO" нового творчого тандема українки Ані Корсун з 54-річним королем російської сцени.

"Психологічний fashion-трилер про жіночу помсту. Хто б міг уявити, що підступна і сексуальна медсестра MARUV може насильно утримувати в психлікарні не просто чоловіка своєї мрії, а самого Філіпа Кіркорова?", - так описують відео творці.

Без сідниць Maruv не обходиться жоден її кліп

Філіпа Бедросовича запроторили до психушки

До речі, прем’єра кліпу стала своєрідним подарунком Філіпу на день народження, який він святкує якраз 30-го квітня.

Відео сповнене яскравих персонажів

Врешті Maruv зробила собі копію Кіркорова

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