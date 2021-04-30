Сексі-медсестра Maruv запхала Кіркорова у психушку до фріків. ВІДЕО

Співак Філіп Кіркоров загадково зник. І, як виявилося, до цього причетна співачка Maruv, яка раптом стала сексі-медсестрою з зеленим волоссям у психлікарні, повній різноманітних фріків.

Приблизно такий сюжет ви побачите у кліпі "KOMILFO" нового творчого тандема українки Ані Корсун з 54-річним королем російської сцени.

"Психологічний fashion-трилер про жіночу помсту. Хто б міг уявити, що підступна і сексуальна медсестра MARUV може насильно утримувати в психлікарні не просто чоловіка своєї мрії, а самого Філіпа Кіркорова?", - так описують відео творці.

Без сідниць Maruv не обходиться жоден її кліп

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До речі, прем’єра кліпу стала своєрідним подарунком Філіпу на день народження, який він святкує якраз 30-го квітня.

Відео сповнене яскравих персонажів

Врешті Maruv зробила собі копію Кіркорова

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