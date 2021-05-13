Alyosha в новому кліпі відростила крила в середньовічному замку. ВІДЕО

13 травня 2021, 13:55

Співачка Alyosha представила кліп на композицію "LEBEDI", яка увійде до її п'ятого студійного альбому. Локацією для зйомок став Свірзький замок, що на Львівщині, де було ретельно відтворено антураж середньовіччя: від костюмів до устрою життя. 

За задумом авторів, відео алегорично розповідає про діаметрально протилежні людські якості.

 
Новий кліп Alyosha знімали в замку XV-го сторіччя на Львівщині

"Люди часто є чорними воронами - егоїстами в думках і вчинках. Однак любов перероджує тих самих людей на білих лебедів, вони стають милосердними і доброзичливими. В цьому ми всі однакові, тому що у кожного з нас є можливість розвиватися духовно, а не бути у полоні задоволень свого тіла", - поділилася Alyosha.

Спойлер: на її героїню в кінці кліпу, цілком у середньовічному дусі, чекає спалення на вогнищі.

 
Красиво й трохи моторошно
 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО: 

Нагадаємо, торік Олена стала тричі мамою, подарувавши своєму чоловікові Тарасу Тополі "чорнявую дівчину" Марію.

Фото пресслужби та скріншоти з відео

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