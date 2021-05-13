Alyosha в новому кліпі відростила крила в середньовічному замку. ВІДЕО

Співачка Alyosha представила кліп на композицію "LEBEDI", яка увійде до її п'ятого студійного альбому. Локацією для зйомок став Свірзький замок, що на Львівщині, де було ретельно відтворено антураж середньовіччя: від костюмів до устрою життя.

За задумом авторів, відео алегорично розповідає про діаметрально протилежні людські якості.

Новий кліп Alyosha знімали в замку XV-го сторіччя на Львівщині

"Люди часто є чорними воронами - егоїстами в думках і вчинках. Однак любов перероджує тих самих людей на білих лебедів, вони стають милосердними і доброзичливими. В цьому ми всі однакові, тому що у кожного з нас є можливість розвиватися духовно, а не бути у полоні задоволень свого тіла", - поділилася Alyosha, на чию героїню в кінці кліпу, цілком у середньовічному дусі, чекає спалення на вогнищі.

Красиво й трохи моторошно

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Нагадаємо, торік Олена стала тричі мамою, подарувавши своєму чоловікові Тарасу Тополі "чорнявую дівчину" Марію.

Фото пресслужби та скріншоти з відео

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