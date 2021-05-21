Камалія у танцювальному кліпі звабливо полежала на столі в оточенні чоловіків

"Ты куришь айкос, а я танцую", - співає Камалія у новому кліпі, в якому вона справді багато танцює.

Співачку оточують самі чоловіки, які теж танцюють.

"Саму постановку з балетом готували три тижні. Мені дуже сподобалося те, що знімали на сцені, бо дуже скучила за виступами", - зізналася Камалія.

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У кліпі артистка змінила три сексуальні образи.

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"Мені подобається, як рухається Камалія, як вона танцює... Ми обтанцювали кожен куточок знімального майданчика! З нею дуже легко працювати, вона людина-оркестр і просто приголомшлива жінка", - розказала режисерка відео Інна Грабар.

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