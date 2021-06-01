Астаф’єва у червоному купальнику ефектно випірнула з басейну. ВІДЕО

1 червня 2021, 14:00

Нарешті співачці Даші Астаф’євій випала можливість відпочити на морі та потішити підписників новим гарячим контентом.

Красуня насолоджується краєвидами Туреччини, місцевим спа та фотографується в купальнику. А ще записує гіпнотичні відео у басейні.

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Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

 
Даша в купальнику - це вже класика
 

Нагадаємо, у березні Астаф'єва ледь не померла від внутрішнього крововиливу.

Фото і відео з Instagram


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