Астаф’єва у червоному купальнику ефектно випірнула з басейну. ВІДЕО

Нарешті співачці Даші Астаф’євій випала можливість відпочити на морі та потішити підписників новим гарячим контентом.

Красуня насолоджується краєвидами Туреччини, місцевим спа та фотографується в купальнику. А ще записує гіпнотичні відео у басейні.

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Даша в купальнику - це вже класика

Нагадаємо, у березні Астаф'єва ледь не померла від внутрішнього крововиливу.

Фото і відео з Instagram