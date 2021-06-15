Тодоренко у новому кліпі влаштувала африканські танці в купальнику та поцілувалася з блондином

Вівторок, 15 червня 2021, 17:31

Телеведуча Регіна Тодоренко згадала, що вона ще й співачка, та випустила кліп на пісню "Ромчик".

Відео оприлюднили 15-го червня, через день після того, як Регіні виповнилося 31.

"Коли пішов 4-й десяток, хочеться собі дозволяти дуріти і веселитися від душі)", - написала Тодоренко в Instagram.

Справа в тому, що у відео Регіна справді повеселилася. Вона влаштувала гарячі африканські танці в купальнику, "побувала" в Японії та поцілувалася з блондином.

 
Майже Бейонсе 
 
 
Варіант ефектної пози для фото в купальнику на пляжі :)
 
Кліп про Ромчика вийшов дууже спеконтим 

А ще невеличкий спойлер: наприкінці кліпу з’являється чоловік Регіни Влад Топалов. 

 
Сподіваємося, чоловік не дуже ревнував Регіну до цього блондина 
 
Знайдіть на фото Топалова 

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