Тодоренко у новому кліпі влаштувала африканські танці в купальнику та поцілувалася з блондином
15 червня 2021, 17:31
Телеведуча Регіна Тодоренко згадала, що вона ще й співачка, та випустила кліп на пісню "Ромчик".
Відео оприлюднили 15-го червня, через день після того, як Регіні виповнилося 31.
"Коли пішов 4-й десяток, хочеться собі дозволяти дуріти і веселитися від душі)", - написала Тодоренко в Instagram.
Справа в тому, що у відео Регіна справді повеселилася. Вона влаштувала гарячі африканські танці в купальнику, "побувала" в Японії та поцілувалася з блондином.
А ще невеличкий спойлер: наприкінці кліпу з’являється чоловік Регіни Влад Топалов.
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