"Цукрова булочка" Плакидюк показалася в купальнику коло басейну
23 червня 2021, 15:36
Фотографка і телеведуча Соня Плакидюк розпробувала відпочинок у Туреччині та гайнула туди вже вдруге за місяць.
Вона показала в Instagram кілька фото в купальнику біля басейну та похвалила такий формат відпустки.
"Знадобилося 32 роки, щоб я дозріла до Туреччини з аквапарками - і ось ваша цукрова булочка вже в другому за місяць класному готелі намагається делікатно підрум'янити свої білосніжні боки", - написала Соня.
Нагадаємо, у березні вийшов номер Playboy із сексі-фото Соні Плакидюк у корсеті та панчохах.
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