"Цукрова булочка" Плакидюк показалася в купальнику коло басейну

23 червня 2021, 15:36

Фотографка і телеведуча Соня Плакидюк розпробувала відпочинок у Туреччині та гайнула туди вже вдруге за місяць.

Вона показала в Instagram кілька фото в купальнику біля басейну та похвалила такий формат відпустки.

"Знадобилося 32 роки, щоб я дозріла до Туреччини з аквапарками - і ось ваша цукрова булочка вже в другому за місяць класному готелі намагається делікатно підрум'янити свої білосніжні боки", - написала Соня.

 
Білошкіра Соня підставила тіло турецькому сонцю
фото з instagram плакидюк

 
 
Соня зацінила відпочинок у Бодрумі та позування в купальниках

Нагадаємо, у березні вийшов номер Playboy із сексі-фото Соні Плакидюк у корсеті та панчохах.


Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів