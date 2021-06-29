Богдан в одеському клубі розважився на концерті Басти
Вівторок, 29 червня 2021, 15:30
Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан 27-го червня побував в одеському клубі "Ібіца", де виступав скандальний російський репер Баста.
Одеський діджей Лукомський сфотографувався з експолітиком та виклав фото у сторі.
Як відомо, 25-го червня активісти намагалися зірвати концерт Басти в Києві. Але попри протести, російський репер все ж таки виступив і в столиці, і в Одесі.
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