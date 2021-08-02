Зраджена Брежнєва облилася шампанським і влаштувала танці на столі. ВІДЕО

Співачка Віра Брежнєва презентувала кліп на пісню "Розовый дым", який зняв для неї Алан Бадоєв.

"Багатьом хочеться дізнатися більше про моє особисте життя. Посмакувати подробиці, обговорити, порівняти... Але на даний момент все, що хто-небудь про неї знає - це чутки, припущення і здогадки... Навіть чи є відображення мого життя в цьому відео, знаю тільки я ...", - заінтригувала в Instagram артистка.

І після цих слів стає удвічі цікавіше, адже у відео героїню Віри зраджує коханий, і вона пускається берега, обливаючись шампанським і танцюючи на столі.

Твоє обличчя, коли побачила, як коханий цілує іншу

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І гайнути до танцю, краще на столі

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