Екс-"ВІА Гра" Романова у свій 31 день народження епатувала Єреван цицями в золоті

Четвер, 5 серпня 2021, 16:04

4-го серпня колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова відзначала свій 31-й день народження.

Співачка нині у Єревані, тож і святкування влаштувала там.

Свій новий рік Міша зустріла у розкішній золотій сукні з декольте до пупа. Інтер’єр закладу був теж золотий. Там навіть трон знайшовся.

 
Міша вирішила, що золота забагато не буває?

Фотографіями іменинниця поділилася в Instagram.

 
Романовій, безперечно, є що показати 
 
 
Цікаво, на кого це Міша так дивиться 
 
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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)


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