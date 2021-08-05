Екс-"ВІА Гра" Романова у свій 31 день народження епатувала Єреван цицями в золоті
Четвер, 5 серпня 2021, 16:04
4-го серпня колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова відзначала свій 31-й день народження.
Співачка нині у Єревані, тож і святкування влаштувала там.
Свій новий рік Міша зустріла у розкішній золотій сукні з декольте до пупа. Інтер’єр закладу був теж золотий. Там навіть трон знайшовся.
Фотографіями іменинниця поділилася в Instagram.
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