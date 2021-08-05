Екс-"ВІА Гра" Романова у свій 31 день народження епатувала Єреван цицями в золоті

4-го серпня колишня солістка "ВІА Гри" Міша Романова відзначала свій 31-й день народження.

Співачка нині у Єревані, тож і святкування влаштувала там.

Свій новий рік Міша зустріла у розкішній золотій сукні з декольте до пупа. Інтер’єр закладу був теж золотий. Там навіть трон знайшовся.

Міша вирішила, що золота забагато не буває?

Фотографіями іменинниця поділилася в Instagram.

Романовій, безперечно, є що показати

Цікаво, на кого це Міша так дивиться