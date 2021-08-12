Крутися як зірка: 51-річна Зета-Джонс у купальнику показала вправу з хулахупом

12 серпня 2021, 17:59

Голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс показала, як працює над своєю талією. 51-річна зірка, вбрана в купальник, енергійно покрутила хулахуп.

Мотивуючим відео вона поділилася в Instagram.

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Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Нагадаємо, нещодавно Кетрін із чоловіком, Майклом Дугласом намагалися опанувати селфі та зворушили мережу.

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