Мейхер повигиналася перед камерою, засвітивши вражаючий прес

Середа, 18 серпня 2021, 11:46

Співачка Надія Мейхер своїм прикладом доводить: для того, щоби виглядати суперсексі, жінці зовсім не обов'язково надягати відверті вбрання.

У джинсах та блузі 39-річна зірка красиво попозувала на стільці та коло стіни. Фотографіями Надя поділилася в Instagram.

 
Мейхер млосно повигиналася перед камерою
фото з instagram мейхер
 
 
Який прес!
 
Не менш ефектна співачка і в платтях
 
 

Нагадаємо, свого часу артистка розказувала, що не належить до тих людей, яким вдається худнути за допомогою спорту.

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