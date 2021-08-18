Мейхер повигиналася перед камерою, засвітивши вражаючий прес
Середа, 18 серпня 2021, 11:46
Співачка Надія Мейхер своїм прикладом доводить: для того, щоби виглядати суперсексі, жінці зовсім не обов'язково надягати відверті вбрання.
У джинсах та блузі 39-річна зірка красиво попозувала на стільці та коло стіни. Фотографіями Надя поділилася в Instagram.
Нагадаємо, свого часу артистка розказувала, що не належить до тих людей, яким вдається худнути за допомогою спорту.
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