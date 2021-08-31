Єфросиніна в танці привітала чоловіка з бірюзовою річницею
31 серпня 2021, 12:29
Телеведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим святкують 18-ту річницю весілля.
Символом 18-річчя подружнього життя вважають бірюзу, яка є каменем любові, відданості та сімейного щастя.
Тож у своєму Instagram Марія привітала чоловіка з бірюзою та показала їхнє чорно-біле фото у повільному танці.
Нагадаємо, у Тимура з Машею двоє дітей. Старша донька Нана цього року вирушила на навчання у Канаду. Сину Олександру днями виповнилося 7 років.
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