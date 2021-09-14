"Ковбой" Лопес, ретро-діва Айліш та виклик патріархату: найяскравіші луки з Met Gala
13-го вересня в Нью-Йорку відбувся легендарний урочистий захід Met Gala, тема якого цьогоріч лунала так: "В Америці: лексикон моди".
Відтак скористатися нагодою та заявити про свої переконання з парадного хідника вирішила модель та актриса Кара Делевінь, на чийому вбранні Dior був напис "Peg the patriarchy", що приблизно можна перекласти як "В дупу патріархат".
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Мала що сказати й членкиня Палати представників США, демократка Александра Окасіо-Кортес. "Обкладіть податками багатих", - кричали червоні літери на її білій сукні, пише Marie Claire.
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Дженніфер Лопес у Ralph Lauren, схожа на зухвалу дівчину-ковбоя, Біллі Айліш, чий ніжний ретро-образ від Oscar de la Renta нагадав кінодів Голлівуду 1950-х, Кендалл Дженнер у напівпрозорому платті Givenchy - дивіться добірку найяскравіших луків вечора.
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Екстравагантна Ріанна в Balenciaga зявилася на заході зі своїм бойфрендом ASAP Rocky в ковдрі.
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Стильне подружжя Біберів.
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Тенісистка Наомі Осака у Louis Vuitton.
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А це дещо моторошна Кім Кардашян у Balenciaga.
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