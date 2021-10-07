Гарячий зайчик: обкладинку Playboy уперше прикрасив гей

23-річна зірка соцмереж, Бретман Рок став першим відкритим геєм, який прикрасив чоловіче видання Playboy.

Фото хлопця у фірмових вушках bunny та з оголеним торсом опинилося на обкладинці жовтневого номера.

Про це він сам повідомив у мережі.

View this post on Instagram Публикация от Bretman (Da Baddest) Rock (@bretmanrock)

Народжений на Філіпінах інфлуенсер Бретман Рок здобув першу популярність завдяки комедійним та мейкап-туторіалам, які викладав у Vine і YouTube, пише US Today.

Відтоді, за кілька років юнак став мегазіркою соцмедіа, випустив лінію декоративної косметики та став героєм власного шоу на MTV. Лише у Instagram 23-річний Бретман має понад 17,8 мільйонів підписників. Між іншим, його допис про те, що він тепер - зайчик Playboy, набрав понад 2 мільйона лайків.

View this post on Instagram Публикация от Bretman (Da Baddest) Rock (@bretmanrock)

"Те, що Playboy помістив на обкладинку чоловіка - дуже важливо для LGBT-спільноти, для мого народу з коричневою шкірою, і це так неймовірно. Те відчуття, коли "Це точно, бляха, зараз відбувається насправді?" А я такий гарнюній", - поділився Рок емоціями у Twitter, і його ретвітнув чоловічий глянець.

View this post on Instagram Публикация от Playboy (@playboy)

Як відомо, чоловіки й раніше прикрашали обкладинки Playboy, нагадує Hollywood Reporter. Зокрема, в 1980-му це був Стів Мартін, у 1990-му - Дональд Трамп, у 1996-му - Леслі Нільсен, у 1999-му - лідер гурту KIss Джин Сіммонc, а в 2012-му - Бруно Марс.