Дружина Коноплянки похвалилася своїм екстрімом в купальнику. ВІДЕО
8 жовтня 2021, 13:53
Дружина футболіста "Шахтаря" і збірної Євгена Коноплянки Вікторія похвалилася своїм екстремальним відпочинком у Туреччині.
Мама двох дітей виклала відео, на якому вправно підкорює вейкборд.
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Вікторія вже не новачок на вейку
Нагадаємо, у травні 2017-го Вікторія народила Євгену Коноплянці другу дитину. А в далекому 2012-му вона позувала для чоловічого видання разом з іншими дружинами футболістів.
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