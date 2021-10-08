Дружина Коноплянки похвалилася своїм екстрімом в купальнику. ВІДЕО

Дружина футболіста "Шахтаря" і збірної Євгена Коноплянки Вікторія похвалилася своїм екстремальним відпочинком у Туреччині.

Мама двох дітей виклала відео, на якому вправно підкорює вейкборд.

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Поки мама катається, тато порається з дітьми

Вікторія вже не новачок на вейку фото з instagram

Нагадаємо, у травні 2017-го Вікторія народила Євгену Коноплянці другу дитину. А в далекому 2012-му вона позувала для чоловічого видання разом з іншими дружинами футболістів.