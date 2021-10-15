Тодоренко заради уваги підписників роздяглася до спіднього. ФОТО

Телеведуча Регіна Тодоренко обурена алгоритмами Instagram. Адже вони налаштовані так, що найбільше уваги привертають оголені фото, а найменше – пости про людей, які потребують допомоги.

Задля "підвищення охвату" Регіна виклала фото себе в нюдовому спідньому і попросила поставитися до цього з гумором.

View this post on Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

До того ж у сторі Тодоренко показалася в мереживних трусиках. Але це вона зробила просто так.

Регіна прийшла на масаж і заразом зробила селфі в трусиках

Нагадаємо, нещодавно Тодоренко здивувала зачіскою, з якою почувається сексі.