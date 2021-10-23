Ніколас Кейдж знявся для глянцю з молодою дружиною та битими яйцями
Американський актор Ніколас Кейдж та його дружина номер п'ять, 26-річна Ріко Шибата вперше попозували разом для глянцю.
Солодка парочка з'явилася на обкладинці осіннього номеру журналу Flaunt.
Зйомка відбувалася в Лас-Вегасі в липні цього року, коли стояла рекордна 47-градусна спека. Тож на одному з кадрів Кейдж символічно смажить яйця на розпеченому бетоні.
57-річний актор розказав, що познайомився з молодою дружиною завдяки спільним друзям, коли був на зйомках у Японії. А ще розвінчав стереотип щодо покірливості та послужливості тамтешніх жінок.
"Це не про нас із Ріко. Щоби вона мені каву носила, чекала на мене чи виконувала якесь служіння. І в мене нема такого досвіду спілкування з іншими жінками-азіатками, за кордоном чи тут", - сказав він.
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Нагадаємо, саме в Вегасі Ніколас та Ріко одружилися на початку цього року. Наречена ішла до вівтаря в традиційному тришаровому японському кімоно. Серед гостей на церемонії була одна з ексдружин актора.