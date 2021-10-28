Джамала, Фролова та Onuka стали неземними істотами до білого Хелловіна
Четвер, 28 жовтня 2021, 14:11
Співачки Джамала та Ната Жижченко (ONUKA), телеведуча Василіса Фролова та діджейки Анастасія Топольська (Dj Nastia) і Даша Коломієць приміряли на себе образи неземних істот, створені дизайнеркою Лесею Патокою.
Дівчата взяли участь у арт-проєкті WHITE HALLOWEEN, присвяченому найзагадковішому святу Хелловіну.
"Ми запросили п’ятьох улюблених муз, жінок, які надихають, справжніх супервумен, з якими нам пощастило дружити та створили п’ять неповторних особливих неземних образів для кожної з них", - йдеться в Instagram сервісу оренди аксесуарів Nagolovy.
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