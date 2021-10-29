Камалія похвалилася хелловінськими костюмами доньок

8-річні дочки співачки Камалії, Арабелла та Мірабелла пішли до школи у хелловінських костюмах.

Для своїх святкових луків дівчата обрали антигероїню коміксів, подружку Джокера Харлі Квін.

От тільки блондинисту перуку на себе вдягнула лише Арабелла. Мірабелла віддала перевагу своєму натуральному волоссю, лише заплела його у два хвостики на кшталт Харлі.

"От що заявили мої дівчата сьогодні зранку: Сьогодні в нашій школі перевдягання на Хелловін. Ми обрали різні образи Харлі Квін", - написала Камалія в Instagram

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Дівчата самі обирали костюми

фото з instagram камалії

Нагадаємо, два роки тому на Хелловін у костюм Харлі Квін одягалася американська реперка Нікі Мінаж.