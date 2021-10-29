Камалія похвалилася хелловінськими костюмами доньок
29 жовтня 2021, 13:00
8-річні дочки співачки Камалії, Арабелла та Мірабелла пішли до школи у хелловінських костюмах.
Для своїх святкових луків дівчата обрали антигероїню коміксів, подружку Джокера Харлі Квін.
От тільки блондинисту перуку на себе вдягнула лише Арабелла. Мірабелла віддала перевагу своєму натуральному волоссю, лише заплела його у два хвостики на кшталт Харлі.
Нагадаємо, два роки тому на Хелловін у костюм Харлі Квін одягалася американська реперка Нікі Мінаж.
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