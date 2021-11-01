Порошенко похвалився грибною здобиччю та дружиною без мейкапу
1 листопада 2021, 10:00
Експрезидент Петро Порошенко провів вихідні з користю.
Разом із дружиною Мариною політик назбирав три відра грибів і похвалився врожаєм у соцмережах.
До речі, на фото, що виклав Петро Олексійович, його 59-річна жінка виглядає доволі юною без мейкапу.
Черговий грибний день у цьому році не минув даремно. Три відра опеньок — наш з Марина Порошенко врожай лише за сьогодні. Це трохи менше, ніж минулоріч. Але буде чим смакувати цілу зиму. ))Posted by Петро Порошенко on Sunday, October 31, 2021
Пізніше Марина на своїй сторінці поділилася з підписниками ексклюзивним рецептом своїх мами та бабусі.
Інтернет-жартівники уже наробили фотожаб на фото Порошенка з ножем.
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