Тарабарова у новому кліпі подуркувала з Тодоренко та ексколегами з Real O

Світлана Тарабарова, Регіна Тодоренко, Ліна Міцукі та Олена Чирва не бачилися разом 10 років і зустрілися у Стамбулі 19-го жовтня.

Ініціатором зустрічі всіх ексучасниць гурту Real O стала Тарабарова. Співачці спало на думку покликати дівчат знятися в її кліпі на пісню "Солодкі 16".

"Ідея відео виникла спонтанно. При написанні пісні я намагалася передати настрій наших вечірок із дівчатами, і які б ідеї для кліпу нам не пропонували, перед очима все одно були ті самі теплі та божевільні спогади, тож я наважилася і написала всім!", - зізналася Світлана.

Саме так виглядав перший склад гурту Real O, створеного у 2008 році Наталею Могилевською

Усі дівчата погодилися, от тільки дуже важко було узгодити всі їхні графіки. Єдиною вільною датою виявилося 19 жовтня. До того ж частина дівчат на той час були у Стамбулі. Тож і кліп вирішили знімати саме там.

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