"Найкраща мама у світі": Шоптенко замилувала мережу розвагами з сином

33-річна хореографка Олена Шоптенко поділилася милими світлинами з сином.

На фото Шоптенко з 3-річним Олексієм бавляться в парку, обіймаються й весело проводять час разом.

"Мені тут син нещодавно під час нашого традиційного читання книжок на ніч сказав "Ти найкраща мама у світі". І всі сумніви як рукою зняло. Народила для себе найсильнішого мотиватора", – підписала фото хореографка.

Олена розважила свого маленького мотиватора фото з instagram

До речі, Шоптенко досі не показувала обличчя сина у мережі.

Нагадаємо, після розлучення з хореографом Дмитром Дікусаром у 2016 році, Олена Шоптенко вийшла заміж вдруге. Її обранцем став бізнесмен Олексій Іванов. У 2018 у пари з’явився син Олексій.