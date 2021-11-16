Які форми: Хейлі Бібер засвітила апетитну дупцю в купальнику. ФОТО

16 листопада 2021, 11:30

24-річна модель Хейлі Бібер похизувалась стрункою фігурою. Дівчина показала довгі ноги і пружні сідниці.

Розкішним фото на морському узбережжі дружина Джастіна Бібера поділилась у своєму Instagram.

 
Дружина Бібера засвітила пружний задок
фото з instagram бібер

Як відомо, Хейлі Бібер – професійна модель і знана красуня. У 2017-му кузину Айрленд Болдуїн визнали найсексуальнішою жінкою року. Про її стосунки зі співаком Джастіном Бібером стало відомо у 2018-му. Того ж року пара побралася.


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Хейлі Бібер

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