Які форми: Хейлі Бібер засвітила апетитну дупцю в купальнику. ФОТО

24-річна модель Хейлі Бібер похизувалась стрункою фігурою. Дівчина показала довгі ноги і пружні сідниці.

Розкішним фото на морському узбережжі дружина Джастіна Бібера поділилась у своєму Instagram.

Дружина Бібера засвітила пружний задок фото з instagram бібер

Як відомо, Хейлі Бібер – професійна модель і знана красуня. У 2017-му кузину Айрленд Болдуїн визнали найсексуальнішою жінкою року. Про її стосунки зі співаком Джастіном Бібером стало відомо у 2018-му. Того ж року пара побралася.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Дівчата Болдуїн однаково накололися. ФОТО