Які форми: Хейлі Бібер засвітила апетитну дупцю в купальнику. ФОТО
16 листопада 2021, 11:30
24-річна модель Хейлі Бібер похизувалась стрункою фігурою. Дівчина показала довгі ноги і пружні сідниці.
Розкішним фото на морському узбережжі дружина Джастіна Бібера поділилась у своєму Instagram.
Як відомо, Хейлі Бібер – професійна модель і знана красуня. У 2017-му кузину Айрленд Болдуїн визнали найсексуальнішою жінкою року. Про її стосунки зі співаком Джастіном Бібером стало відомо у 2018-му. Того ж року пара побралася.
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