Гордон, Аваков і Шустер взялися за холодну зброю у Литві. ОНОВЛЕНО
Понеділок, 22 листопада 2021, 11:59
Ексміністр МВС Арсен Аваков, журналіст Дмитро Гордон, колишній прем’єр Володимир Гройсман, лікар Євген Комаровський та журналіст Савік Шустер взялися за ретро-зброю у Тракайському замку в Литві.
Саме цю країну і цю компанію обрав Савік для святкування свого 69-го дня народження.
Фото разом виклали в Instagram Аваков і Гордон.
Дружина Гордона, Алеся Бацман теж виклала фото з литовської подорожі. До речі, на них вона у білій курточці від Celine, шапці від Armani та з сумкою Maison Margiela, яка коштує 70 тисяч гривень.
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У мережі вже активно фотожаблять це епічне фото.
November 22, 2021
Навіть Гордон пожартував з цього фото.
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