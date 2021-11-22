Гордон, Аваков і Шустер взялися за холодну зброю у Литві. ОНОВЛЕНО

Ексміністр МВС Арсен Аваков, журналіст Дмитро Гордон, колишній прем’єр Володимир Гройсман, лікар Євген Комаровський та журналіст Савік Шустер взялися за ретро-зброю у Тракайському замку в Литві.

Саме цю країну і цю компанію обрав Савік для святкування свого 69-го дня народження.

Фото разом виклали в Instagram Аваков і Гордон.

"Так, це саме те, що ви подумали", - неоднозначно підписали це фото Аваков із Гордоном

Дружина Гордона, Алеся Бацман теж виклала фото з литовської подорожі. До речі, на них вона у білій курточці від Celine, шапці від Armani та з сумкою Maison Margiela, яка коштує 70 тисяч гривень.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesia Batsman (@alesiabatsman)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alesia Batsman (@alesiabatsman)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arsen Avakov (@arsenik78)

У мережі вже активно фотожаблять це епічне фото.

Навіть Гордон пожартував з цього фото.