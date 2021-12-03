Lida Lee у панчішках влаштувала запальні танці в Музеї гітар. ВІДЕО

Колишня підопічна Діми Монатіка, співачка Lida Lee презентувала атмосферне dance-відео під назвою "On Fire".

Кліп зняли у форматі хореографічного перформансу, на яке артистку надихнула участь у шоу "Танці з зірками".

Локацією для зйомок обрали єдиний у Східній Європі Музей гітар, що на ВДНГ в Києві.

"Ми довго шукали локацію. Я одразу розуміла, що це відео не може бути зняте у студії, потрібне місце з історією, яке розкрило б моє особисте відчуття музики. Коли ми знайшли музей гітар, то зрозуміли, що це саме те, що ми хотіли б бачити на фінальній картинці", - поділилася співачка.

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Постановником яскравого перформансу став партнер артистки на шоу "Танці зі зірками", хореограф-постановник Олексій Базела

"Понад 400 гітар, серед яких інструменти ручної роботи початку 20 століття зібрані в одному місці. Як виявилося - це справді унікальна локація, адже даний музей гітар є єдиним такого роду музеєм у Східній Європі і лише восьмим у світі. Фінальним акордом став акустичний гітарний вступ у моїй пісні. Воно надихнуло зупинити свій вибір саме на цьому майданчику, – зауважила Lida Lee.

фото пресслужби

"Для мене було важливо в цій роботі передати всю палітру кохання, адже вона буває різною у своїх проявах, і танець один із них. Мова тіла - це те, завдяки чому можна продемонструвати найщиріші почуття, і тому ми зібрали в одному dance-відео різні хореографічні стилі", - наголосила артистка.

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