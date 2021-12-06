Вагітна Лоуренс у золотому платті з кейпом засвітилася на кінопрем'єрі. ФОТО

Американська акторка Дженніфер Лоуренс, яка чекає на первістка від свого чоловіка Кука Мароні, продемонструвала вже чималий животик на прем'єрі стрічки "Не дивися нагору" в Нью-Йорку.

Для виходу на парадний хідник, де вона позувала з Леонардо ДіКапріо, 31-річна зірка обрала ошатне вбрання від Dior та прикраси Tiffany & Co.

А от 47-річний Лео поки не дозрів ні до шлюбу, ні до батьківства фото getty images

Схоже, народжувати Дженніфер уже скоро. Стать майбутнього малюка потайна акторка, звісно, не розголошує. Як зізналася нещодавно Лоуренс, вона взагалі не бажає публічно обговорювати цю тему.

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Лоуренс уже скоро стане мамою фото getty images

На зірці була сукня Dior фото getty images

"Якщо десь на вечірці хтось казав: "О Боже, ти чекаєш дитину", я не відповідала: "Господи, я не можу про це говорити. Геть від мене, психопате!" Але кожен інстинкт мого тіла хоче захищати її приватність все її життя, наскільки я зможу це робити", - цитує зірку People.

Як відомо, Дженніфер та Кук одружилися в 2019-му році. Свого весілля пара теж не афішувала.

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