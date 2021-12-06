Вагітна Лоуренс у золотому платті з кейпом засвітилася на кінопрем'єрі. ФОТО
Американська акторка Дженніфер Лоуренс, яка чекає на первістка від свого чоловіка Кука Мароні, продемонструвала вже чималий животик на прем'єрі стрічки "Не дивися нагору" в Нью-Йорку.
Для виходу на парадний хідник, де вона позувала з Леонардо ДіКапріо, 31-річна зірка обрала ошатне вбрання від Dior та прикраси Tiffany & Co.
Схоже, народжувати Дженніфер уже скоро. Стать майбутнього малюка потайна акторка, звісно, не розголошує. Як зізналася нещодавно Лоуренс, вона взагалі не бажає публічно обговорювати цю тему.
"Якщо десь на вечірці хтось казав: "О Боже, ти чекаєш дитину", я не відповідала: "Господи, я не можу про це говорити. Геть від мене, психопате!" Але кожен інстинкт мого тіла хоче захищати її приватність все її життя, наскільки я зможу це робити", - цитує зірку People.
Як відомо, Дженніфер та Кук одружилися в 2019-му році. Свого весілля пара теж не афішувала.
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